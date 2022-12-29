Что будет с организмом, если постоянно пить алкогольные коктейли в банках

Власти как могут борются с пьянством — повышают цены на алкоголь и говорят публично об этой проблеме. Однако рост цен не останавливает россиян, они просто переходят на ещё более дешёвое спиртное. Например, на баночные коктейли. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, чем могут быть опасны такие напитки.
Если пить такие коктейли каждый день, то можно просто убить свой желудок и печень. В жестяных баночках намешаны красители, ароматизаторы и консерванты, которые придают напиткам яркий цвет и вкус, объяснил Холдин. В них также часто бывает этиловый спирт не самого лучшего качества.
Ещё алкогольные коктейли из жестянок могут спровоцировать развитие диабета второго типа и ожирение. По словам врача, также бомбой для организма считается сочетание кофеина и алкоголя, потому что оно негативно влияет на состояние сосудов и сердца. Коктейли оказывают возбуждающее действие лишь на короткое время, а после приходит апатия и слабость, предупредил психиатр-нарколог.
Специалист добавил, что даже слабый алкоголь может привести к развитию алкогольной зависимости. Особенно если пить его регулярно. А это уже потребует длительного лечения — оно вам надо?
2022 год оказался богат на стрессы. В борьбе с ними многие идут по простому пути и предпочитают расслабляться с помощью бутылочки крепкого или не очень алкоголя. В результате только весной продажи пива выросли на три четверти, а вина — вдвое. Но, снимая стресс, стоит понимать, когда надо остановиться и можно ли распознать у себя алкоголизм. «Секрет фирмы» обратился к специалистам, которые рассказали, как распознать зависимость.