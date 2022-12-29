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42 минуты назад

Ученые объяснили, почему некоторым с утра нужно опохмелиться

runews24.ru

После застолья не все люди на утро страдают от похмелья. Как рассказали исследователи, это связано с биологическими процессами в организме человека.

Ученые объяснили, почему некоторым с утра нужно опохмелиться
Фото: runews24.rurunews24.ru

С помощью них можно определить, испытывает человек проблемы со спиртным, или нет, пишет РИА Новости.

Так, у человека, страдающего алкоголизмом, похмелье с утра – это проявление синдрома хронического алкоголика. В его случае утренняя порция спиртного облегчит его состояние и снимет похмелье.

У здорового человека, перебравшего накануне, утреннее похмелье – это процесс интоксикации, поэтому при одном упоминании о спиртном ему станет плохо.

Как утверждают специалисты, устойчивость к спиртному в мире имеют всего 5% людей. Остальные могут легко пристраститься к алкоголю, а у генетически склонных к алкоголизму лиц зависимость развивается быстрее и чаще.

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