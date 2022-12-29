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1 час назад

Назван самый вредный для нервной системы алкогольный напиток

Lenta.ru

Энергетические напитки являются самым вредным для нервной системы алкоголем, так как разрушают ее, предупредила невролог Ангелина Шестакова. Об этом она и ее коллега, терапевт Ольга Ситкина сообщили в беседе с «Лентой.ру».

Назван самый вредный для нервной системы алкогольный напиток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Есть мнение, что крепкие алкогольные напитки вреднее слабоалкогольных, однако это верно лишь отчасти, пояснила Ситкина. Высокоградусный алкоголь быстрее доводит организм до интоксикации, но низкоградусный создает иллюзию контроля над зависимостью и так же вреден при систематическом употреблении. Этиловый спирт негативно отражается на многих системах организма, в том числе и на нервной системе.

После употребления алкоголя возрастает уровень дофамина, оказывающий воздействие на центры удовольствия. Человек расслабляется, настроение поднимается, хочется больше общаться. Из-за этого возникает желание вновь попробовать то, что давало удовольствие в прошлом, добавила терапевт. Так формируется механизм психологической зависимости. Многое зависит и от наследственности, генетики, количества спиртового, но основной посыл остается прежним — безопасных доз алкоголя нет.

Невролог Ангелина Шестакова обратила внимание, что хуже всего влияют на нервную систему энергетические напитки. По ее словам, они одновременно оказывают негативное воздействие на нервную, мозговую и на сердечно-сосудистую системы.

С одной стороны в организме происходит сильное возбуждение, с другой — сильное угнетение. Все это ведет к сбою всех механизмов организма, а нервные клетки начинают отмирать, рассказала собеседница «Ленты.ру».

Этанол и газированность энергетических напитков сбивают нервную систему и убивает сами нервные клетки

«Кроме того, энергетические алкогольные напитки выводят из организма витамин B1, который необходим для нервных клеток. Из-за смерти нервных клеток у человека могут начаться проблемы с памятью. А при передозировке энергетиками состояние может ухудшиться вплоть до припадков, как при эпилепсии», — предупредила напоследок Шестакова.

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