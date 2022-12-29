Назван самый вредный для нервной системы алкогольный напиток

Энергетические напитки являются самым вредным для нервной системы алкоголем, так как разрушают ее, предупредила невролог Ангелина Шестакова. Об этом она и ее коллега, терапевт Ольга Ситкина сообщили в беседе с «Лентой.ру».

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Есть мнение, что крепкие алкогольные напитки вреднее слабоалкогольных, однако это верно лишь отчасти, пояснила Ситкина. Высокоградусный алкоголь быстрее доводит организм до интоксикации, но низкоградусный создает иллюзию контроля над зависимостью и так же вреден при систематическом употреблении. Этиловый спирт негативно отражается на многих системах организма, в том числе и на нервной системе.

После употребления алкоголя возрастает уровень дофамина, оказывающий воздействие на центры удовольствия. Человек расслабляется, настроение поднимается, хочется больше общаться. Из-за этого возникает желание вновь попробовать то, что давало удовольствие в прошлом, добавила терапевт. Так формируется механизм психологической зависимости. Многое зависит и от наследственности, генетики, количества спиртового, но основной посыл остается прежним — безопасных доз алкоголя нет.

Невролог Ангелина Шестакова обратила внимание, что хуже всего влияют на нервную систему энергетические напитки. По ее словам, они одновременно оказывают негативное воздействие на нервную, мозговую и на сердечно-сосудистую системы.

С одной стороны в организме происходит сильное возбуждение, с другой — сильное угнетение. Все это ведет к сбою всех механизмов организма, а нервные клетки начинают отмирать, рассказала собеседница «Ленты.ру».

Этанол и газированность энергетических напитков сбивают нервную систему и убивает сами нервные клетки