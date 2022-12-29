Как правильно дышать на морозе, чтобы не получить ОРВИ

В сезон простуд обычно пытаешься себя обезопасить со всех сторон, поэтому начинаешь проверять всё с азов. Для таких людей врач Анна Сафонова рассказала, как именно нужно дышать холодным воздухом, чтобы не получить какое-нибудь ненужное воспаление.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По её словам, дышать нужно, конечно же, через нос, но если не получается, то придётся воспользоваться лайфхаком.

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Почему важно дышать через нос? Только так воздух согревается до необходимых температур и увлажняется, прежде чем попасть в лёгкие. К тому же на его слизистой поверхности оседает большинство микробов и пыли. На холоде эта защита падает, поэтому важно вдыхать тёплый воздух. Но зимой такой роскоши нет, и приходится идти на хитрости.

По возможности нужно дышать носом, не стоит делать глубокие вдохи — нужно дать носу время нагреть воздух. А если сильный ветер в лицо или мороз мешают это делать, то нужно наклонить голову и прикрыть нос рукой — это может помочь. Если и так не выходит, то придётся дышать ртом, но через небольшую щёлочку и неглубоко.

Схема «всегда дышите носом» работает до –20 градусов, а вот после начинаются проблемы, причём со стороны организма. Носовые пазухи сужаются, и человек автоматически начинает дышать ртом. Это, конечно, плохая идея — холодный воздух высушивает слизь на бронхах, оттуда спазмы и затруднённое дыхание. К тому же нефильтрованный воздух попадает в организм со всеми вирусами и микробами — и это в сезон ОРВИ и простуд.

Самый простой вариант — дышать через шарф, тогда воздух будет нагреваться. Но в таком случае образуется приятная атмосфера для различных бактерий — между лицом и шарфом и тепло, и влажно. И если вокруг витает вирус, например, кто-то кашлянул, то заразиться в таком случае можно просто на 100%. Поэтому врачи советуют под шарф надевать маску и держаться подальше от поручней и окон.

Шарф вообще дело хорошее, через него можно дышать и носом, и ртом, но только через маску. Нужно следить, чтобы шарф был сухим, а ещё его лучше почаще стирать. Здоровым людям врач советует надевать его только на рот, оставляя нос открытым, а защитная маска всяким астматикам и любителям покашлять просто жизненно необходима.