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1 час назад

Вредно ли солнце зимой

Мира Маркина
Елена Кудашкинаэксперт

Летом мы переживаем о состоянии своей кожи и пользуемся средствами, которые позволяют контролировать загар. Зимой от солнца никак не защищаемся, хотя оно все так же каждый день поднимается над горизонтом и воздействует на наш организм. "Рамблер" узнал у дерматолога Елены Кудашкиной, опасен ли солнечный свет в холодное время года и как правильно ухаживать за кожей.

Вредно ли солнце зимой
Фото: PxherePxhere

Солнце зимой светит нам так же, как и летом. Несмотря на то что мы не чувствуем приятного тепла солнечных лучей, мы все равно испытываем на себе влияние ультрафиолета, подчеркнула эксперт.

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На самом деле, пояснила Елена Кудашкина, зимнее солнце и полезно, и вредно одновременно. С одной стороны, без него зимой мы теряем и без того небольшие запасы витамина D, впадаем в хандру и депрессию. Но с другой стороны — зимой ультрафиолетовые лучи, отражаясь от снега и льда, становятся более активными.

Любители горнолыжного спорта рискуют не только загореть, но и серьезно пострадать от ожога кожных покровов, а также нанести вред глазам. Кроме того, регулярное воздействие ультрафиолета на кожу повышает риски злокачественных новообразований кожи.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Если вы планируете провести весь день под зимним солнцем, говорит специалист, обязательно нужно использовать средства с SPF-защитой не менее 30. Глаза можно защитить от ультрафиолета солнцезащитными очками.

Особенно важно заботиться о состоянии кожи зимой детям и беременным женщинам. Им Елена Кудашкина рекомендует перед каждым выходом на улицу в ясную погоду наносить на лицо средства с SPF-защитой.

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