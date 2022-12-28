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47 минут назад

Врач развеял миф о слабоалкогольных напитках

Lenta.ruиещё 1

Любые попытки убедить себя, что слабоалкогольные напитки менее вредны, сродни разговорам о том, что яд гадюки менее вреден, чем яд кобры. Развеял миф в беседе с «Лентой.ру» психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.

Врач развеял миф о слабоалкогольных напитках
Фото: Лента.руЛента.ру

«Только в отличие от змеиного яда, какого-то противоядия против алкоголя у нас нет, поэтому самый простой рецепт — воздержаться от его употребления», — высказался врач.

По его словам, для организма нет никакой разницы между алкогольными напитками, поскольку их основное действующее вещество — этанол, который является токсичным.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Алтайского края Андрей Иванов назвал оптимальное количество алкоголя во время застолья. В новогоднюю ночь, по его словам, лучше ограничиться 200 граммами вина или шампанского и 150 граммами крепких спиртных напитков.

ЗОЖ,Андрей Иванов,
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