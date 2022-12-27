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23 минуты назад

Врач объяснила, почему опасно гулять в новогоднюю ночь в лёгкой одежде

Секрет Фирмыиещё 1

В новогоднюю ночь люди любят не только плотно и вкусно поесть, но и погулять на улице. Но ни в коем случае не гуляйте в лёгкой одежде. Это чревато неприятными последствиями для организма, предупредила врач-терапевт Анастасия Московченко. По её словам, от таких прогулочек можно простудиться, переохладить организм и вообще заработать себе обморожение. Особенно если в праздничную ночь ещё и пить.

Почему опасно гулять в новогоднюю ночь в легкой одежде
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Не забывайте: новогодняя ночь хоть и праздничная, но это зимняя ночь. На улице в это время обычно отрицательные температуры, холодно.

А если вы употребляете спиртное, у вас расширяются сосуды, вы чувствуете приятный прилив тепла, но ощущение это обманчиво. Потому что мороз всё равно свое дело делает, подчеркнула врач.

Одевайтесь в несколько слоев и по погоде, наденьте шапку, шарф, перчатки или варежки. Имейте в виду, что для переохлаждения достаточно побыть на улице в лёгкой одежде всего несколько минут.

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