Почему опасно гулять в новогоднюю ночь в легкой одежде

В новогоднюю ночь люди любят не только плотно и вкусно поесть, но и погулять на улице. Но ни в коем случае не гуляйте в лёгкой одежде. Это чревато неприятными последствиями для организма, предупредила врач-терапевт Анастасия Московченко. По её словам, от таких прогулочек можно простудиться, переохладить организм и вообще заработать себе обморожение. Особенно если в праздничную ночь ещё и пить.

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Не забывайте: новогодняя ночь хоть и праздничная, но это зимняя ночь. На улице в это время обычно отрицательные температуры, холодно.

А если вы употребляете спиртное, у вас расширяются сосуды, вы чувствуете приятный прилив тепла, но ощущение это обманчиво. Потому что мороз всё равно свое дело делает, подчеркнула врач.