Диетолог рассказала, каким должен быть стакан воды утром

По словам специалиста, главное привить привычки и не пить воду из под крана.
«Для утреннего запуска систем организма нужно выбирать фильтрованную, родниковую или талую», - рассказал врач «Известия».
Диетолог не рекомендует по утрам пить кипяченую воду. Жидкость, которая была нагрета, теряет всю пользу, термическая обработка изменяет состав воды.
Также как отмечает диетолог, с утра лучше отказаться от употребления минеральной воды с газом.
Натощак лучше пить теплую воду, оптимальная температура составит 22-25 градусов.