Диетолог рассказала, каким должен быть стакан воды утром

По словам специалиста, главное привить привычки и не пить воду из под крана.

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«Для утреннего запуска систем организма нужно выбирать фильтрованную, родниковую или талую», - рассказал врач «Известия».

Диетолог не рекомендует по утрам пить кипяченую воду. Жидкость, которая была нагрета, теряет всю пользу, термическая обработка изменяет состав воды.

Также как отмечает диетолог, с утра лучше отказаться от употребления минеральной воды с газом.