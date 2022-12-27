Обнаружено сокращение сна в возрасте 30 лет

Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили, что в зрелом возрасте люди спят меньше, чем в детстве или при достижении пожилого возраста. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

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В исследовании приняли участие 730 187 человек из 63 стран, которые сыграли в мобильную игру Sea Hero Quest, проверяющую способность ориентироваться в пространстве. В дополнение к заданиям игры добровольцы ответили на вопросы, связанные с демографическими характеристиками, а также с неврологическими особенностями, включая режим сна.

Оказалось, что продолжительность сна сокращается в раннем взрослом возрасте вплоть до 33 лет, а затем вновь увеличивается в возрасте 53 лет. В среднем люди спали 7,01 часа в сутки, при этом женщины спят на 7,5 минуты дольше, чем мужчины. Самые молодые участники (до 19 лет) спали дольше всего, затем продолжительность сна уменьшалась в возрасте от 20 до 30 лет, после чего стабилизировалась. Более короткая продолжительность сна с 30 до 50 лет может быть связана с необходимостью ухода за детьми и работой.