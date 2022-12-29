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19 минут назад

Врач перечислила способы поддержания иммунитета зимой

Вечерняя Москваиещё 1

Способы поддержать иммунитет в зимний период перечислила терапевт Алена Глушакова.

Врач перечислила способы поддержания иммунитета зимой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, с целью профилактики заболеваний и для улучшения адаптационных механизмов рекомендуется наладить полноценное здоровое питание. Особое внимание нужно уделить завтраку. В первый прием пищи нужно включить фрукты, овощи, зелень, рыбу, мясо, злаки. Из напитков лучше выбрать травяные чаи.

Стоит делать ежедневную зарядку по утрам. Зарядка помогает проснуться, привести свой организм в рабочее состояние и зарядиться энергией.

"Для крепкого иммунитета не менее важно высыпаться. Оптимальным вариантом для взрослого человека в возрасте от 25 до 65 лет считается продолжительность сна в 7–9 часов, передает Life.ru.

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