Врач перечислила способы поддержания иммунитета зимой

Способы поддержать иммунитет в зимний период перечислила терапевт Алена Глушакова.
Так, с целью профилактики заболеваний и для улучшения адаптационных механизмов рекомендуется наладить полноценное здоровое питание. Особое внимание нужно уделить завтраку. В первый прием пищи нужно включить фрукты, овощи, зелень, рыбу, мясо, злаки. Из напитков лучше выбрать травяные чаи.
Стоит делать ежедневную зарядку по утрам. Зарядка помогает проснуться, привести свой организм в рабочее состояние и зарядиться энергией.
"Для крепкого иммунитета не менее важно высыпаться. Оптимальным вариантом для взрослого человека в возрасте от 25 до 65 лет считается продолжительность сна в 7–9 часов, передает Life.ru.