Врач перечислила способы поддержания иммунитета зимой

Так, с целью профилактики заболеваний и для улучшения адаптационных механизмов рекомендуется наладить полноценное здоровое питание. Особое внимание нужно уделить завтраку. В первый прием пищи нужно включить фрукты, овощи, зелень, рыбу, мясо, злаки. Из напитков лучше выбрать травяные чаи.