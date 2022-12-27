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1 час назад

Раскрыта опасность «пожирающей мозг» амебы для россиян

Lenta.ruиещё 1

Заведующий кафедрой паразитологии, паразитарных и тропических болезней первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Валерий Завойкин раскрыл опасность «пожирающей мозг» амебы для россиян. Риск заболевания эксперт оценил в интервью каналу «360».

Раскрыта опасность «пожирающей мозг» амебы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, такие амебы свободно обитают в окружающей среде, подхватить их можно в воде, однако опасаться массовых случаев заражения не стоит, поскольку даже единичные случаи происходят редко.

«Неглерии известны в общем-то, ничего такого нового здесь нет. Значит, появился один случай такой, раз в несколько лет человек заражается, — рассказал паразитолог. — Так они свободно живущие, но, попадая в организм человека — необычную среду, — раздражаются».

При этом россиянам, боящимся заразиться, специалист посоветовал отказаться от путешествий, поскольку они всегда несут определенные риски.

«Любая поездка — стресс для организма, хотя нам кажется, что мы едем отдыхать», — высказался он, отметив, что стресс, вызванный перелетами, сменой часовых поясов, кухни и климата снижает защитные возможности организма, ослабляя иммунитет.

ЗОЖ,
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