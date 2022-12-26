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28 минут назад

Россиянам назвали способ продлить жизнь за четыре минуты в день

Lenta.ru

Регулярные короткие всплески физической активности позволяют продлить жизнь, заявил врач-онколог Леонид Доронин. Об их положительном влиянии на здоровье он рассказал в своем Telegram-канале «Записки врача».

Россиянам назвали способ продлить жизнь за четыре минуты в день
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доронин объяснил россиянам, что прерывистая физическая активность обычно длится не больше минуты и является частью повседневной жизни. Среди ее вариантов он назвал игры с детьми и домашними животными, подъем или спуск по лестнице, ходьбу в гору или короткую пробежку до автобусной остановки.

Врач подчеркнул, что такой вид нагрузок может стать способом сохранить здоровье для тех, кто не может сделать полноценные тренировки частью рутины из-за плотного графика. По его словам, последние исследования выявили, что всего три-четыре коротких всплеска физической активности каждый день на 40 процентов снижают риск преждевременной смерти от любых причин, в том числе и от рака. Также подобные нагрузки положительно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы.

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