Россиян предупредили об опасных последствиях нехватки солнца

«Дело в том, что световые волны, попадая на сетчатку глаза, превращаются в нервный импульс — в зависимости от его интенсивности шишковидная железа в головном мозгу во время сна вырабатывает гормон мелатонин, который, собственно, и регулирует циркадный ритм», — сказал он, добавив, что мелатонин также влияет на работу эндокринных желез, участвует в антиоксидантной активности и защите от раковых опухолей, влияет на «гормон радости» серотонин.