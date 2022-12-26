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3 часа назад

Гастроэнтеролог предупредила о вреде интервального голодания

runews24.ru

Интервальное голодание может навредить здоровью. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала гастроэнтеролог ГБУЗ «КДЦ № 2 Депздрава Москвы» Татьяна Грызина.

Гастроэнтеролог предупредила о вреде интервального голодания
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам эксперта, если злоупотреблять таким видом голодания, может ухудшиться работа ЖКТ.  Также возможен застой желчи, в дальнейшем образование предкаменной стадии и камней.

Во избежание негативных последствий для организма, человеку необходимо 3-4 полноценных приема пищи в день, рассказала гастроэнтеролог.

Кроме того, Грызина добавила, что людям старше 40 лет и детям не стоит поститься. Это связано с тем, что отсутствие мяса в рационе может вызвать анемию.

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