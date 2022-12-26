Гастроэнтеролог предупредила о вреде интервального голодания

Интервальное голодание может навредить здоровью. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала гастроэнтеролог ГБУЗ «КДЦ № 2 Депздрава Москвы» Татьяна Грызина.
По словам эксперта, если злоупотреблять таким видом голодания, может ухудшиться работа ЖКТ. Также возможен застой желчи, в дальнейшем образование предкаменной стадии и камней.
Во избежание негативных последствий для организма, человеку необходимо 3-4 полноценных приема пищи в день, рассказала гастроэнтеролог.
Кроме того, Грызина добавила, что людям старше 40 лет и детям не стоит поститься. Это связано с тем, что отсутствие мяса в рационе может вызвать анемию.