Названы самые полезные для потенции витамины и продукты

Для усиления потенции и повышения либидо мужчинам надо есть больше яиц, сельдерея и петрушки, а также следить за уровнем селена, фолиевой кислоты и цинка, предупредила Аделина Муртазина, эндокринолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самые полезные для мужского здоровья продукты питания и витамины.

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По словам Муртазиной, первое место в списке продуктов, которые необходимо включить в рацион мужчинам, занимают томаты. В них содержится ликопин — вещество, которое поможет снизить риск развития рака простаты. Томатный сок и свежие помидоры в салате будут очень уместны в течение всего года. Для повышения уровня тестостерона необходимо регулярно употреблять в пищу белокочанную капусту, сельдерей, петрушку и салат. Также эндокринолог посоветовала регулярно есть яйца.

Как отметила Муртазина, помимо овощей мужчинам стоит включить в меню повышающий потенцию гранатовый сок и красный виноград, который помогает вырабатывать качественную сперму. Не стоит пренебрегать орехами, особенно бразильскими, мускатными и кедровыми, так как в них содержится незаменимый в процессе синтеза тестостерона селен.