Названы самые полезные для потенции витамины и продукты

Для усиления потенции и повышения либидо мужчинам надо есть больше яиц, сельдерея и петрушки, а также следить за уровнем селена, фолиевой кислоты и цинка, предупредила Аделина Муртазина, эндокринолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самые полезные для мужского здоровья продукты питания и витамины.
По словам Муртазиной, первое место в списке продуктов, которые необходимо включить в рацион мужчинам, занимают томаты. В них содержится ликопин — вещество, которое поможет снизить риск развития рака простаты. Томатный сок и свежие помидоры в салате будут очень уместны в течение всего года. Для повышения уровня тестостерона необходимо регулярно употреблять в пищу белокочанную капусту, сельдерей, петрушку и салат. Также эндокринолог посоветовала регулярно есть яйца.
Как отметила Муртазина, помимо овощей мужчинам стоит включить в меню повышающий потенцию гранатовый сок и красный виноград, который помогает вырабатывать качественную сперму. Не стоит пренебрегать орехами, особенно бразильскими, мускатными и кедровыми, так как в них содержится незаменимый в процессе синтеза тестостерона селен.
Помимо этого для повышения полового влечения можно принимать витаминные добавки, уверена эндокринолог. По ее словам, очень важно контролировать уровень витамина В9 (фолиевой кислоты), так как она увеличивает количество сперматозоидов, а также стимулирующего выработку половых гормонов магния, селена и цинка.