Что поможет различать вкусы и запахи после ковида

Человек рождается с отвращением к острым вкусам, как у перца чили. Но со временем некоторым он начинает нравиться. Почему так? И каким образом он помогает при коронавирусе?

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В состав перца чили входит капсаицин. Он вызывает боль и жжение при контакте с кожей, глазами, ртом. Тем не менее организм некоторых людей может приспособиться к этому ощущению. А кому-то вкус чили даже нравится. Всё дело в том, что на организм чили может действовать в качестве естественного опиата. То есть он заставляет организм выделять эндорфины.

Нравиться вкус чили может по нескольким причинам. Прежде всего, подобный вкус повышает выработку слюны, а это улучшает способность пережёвывать пищу. Кроме того, это помогает языку воспринимать другие вкусы и ароматы.

Также за счёт высвобождения эндорфинов после перца чили улучшается настроение, на организм оказывается обезболивающее действие.

Если же вы съедите слишком много перца чили (норма - три-четыре столовые ложки в день), то память у вам может ухудшиться.

Поскольку из-за ковида или приёма противовирусных препаратов способность ощущать запахи и вкусы ухудшается или полностью исчезает, исправить ситуацию может помочь перец чили.

Согласно результатам одного исследования, проведённого компанией по производству продуктов питания, 43 % (из 2000 участников) добавляли больше перца чили и других специй в еду, чтобы усилить вкус блюд. По словам экспертов, перец чили может быть полезен для стимуляции органов чувств людей, когда их обоняние работает не очень хорошо.