Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Врач-токсиколог рассказал, чем могут быть опасны сахарозаменители

СОВА

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что использовать сахарозаменители в рационе - это популярный способ снизить количество потребляемого сахара. Но в этом есть определенные негативные моменты.

Врач рассказал, чем могут быть опасны сахарозаменители
Фото: СОВАСОВА

В своем телеграм-канале доктор Кутушов разобрал состав и свойства самых популярных сахарозаменителей.

Так, аспартам не всасывается в кишечнике, но распадается на метиловый спирт, аспарагиновую кислоту и фенилаланин. При длительном применении страдает кишечная микрофлора, печень и головной мозг. Допустимо — 3,5 г в сутки.

Ацесульфам калия может стимулировать выброс инсулина. При длительном применении и больших дозировках вызывает повреждение ДНК. Поэтому детям, беременным и кормящим женщинам употреблять его не рекомендуется. Допустимо до 1 г в сутки.

Сукралоза повышает инсулин и может повреждать кишечную микрофлору. Допустимо — 0,2 г в сутки.

Цикламат натрия разрешен в России, а в США запрещен с 1969 года. Противопоказан беременным, кормящим и людям с почечными заболеваниями.

А сахарина в сутки можно не больше 0,2 г. Врач отмечает, что при использовании этих добавок мозг не получает сигналов о поступлении калорий. Из-за этого подсластитель может усиливать тягу к сладкому, вплоть до зависимости, и притуплять чувство сытости, провоцируя переедание. Ранее самарский врач назвала 7 самых полезных овощей для детей.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители