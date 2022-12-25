Врач рассказал, чем могут быть опасны сахарозаменители

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что использовать сахарозаменители в рационе - это популярный способ снизить количество потребляемого сахара. Но в этом есть определенные негативные моменты.

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В своем телеграм-канале доктор Кутушов разобрал состав и свойства самых популярных сахарозаменителей.

Так, аспартам не всасывается в кишечнике, но распадается на метиловый спирт, аспарагиновую кислоту и фенилаланин. При длительном применении страдает кишечная микрофлора, печень и головной мозг. Допустимо — 3,5 г в сутки.

Ацесульфам калия может стимулировать выброс инсулина. При длительном применении и больших дозировках вызывает повреждение ДНК. Поэтому детям, беременным и кормящим женщинам употреблять его не рекомендуется. Допустимо до 1 г в сутки.

Сукралоза повышает инсулин и может повреждать кишечную микрофлору. Допустимо — 0,2 г в сутки.

Цикламат натрия разрешен в России, а в США запрещен с 1969 года. Противопоказан беременным, кормящим и людям с почечными заболеваниями.