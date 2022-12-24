Врач рассказал, кому стоит отказаться от алкоголя в Новый год

В России продолжается эпидемия гриппа. Болеют многие и вернувшимся к нам спустя несколько лет свиным гриппом H1N1. Как напомнил инфекционист Юлиан Карпов, не до конца восстановившийся после болезни иммунитет (а перезагрузка организма даже при внешнем благополучии может занять до полутора месяцев) не стоит нагружать алкоголем, так что от спиртного на Новый год переболевшим рекомендовано отказаться.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Это не последний Новый год в вашей жизни. Я настаиваю на том, чтобы переболевшие накануне свиным гриппом или любым другим респираторным заболеванием отказались от спиртных напитков», — призвал врач.

Специалист уточнил, что грипп поражает не только органы дыхания. Последствиями употребления спиртных напитков при этом могут стать болезни почек, печени, поджелудочной железы, сердца.

Если вы не уверены, грипп с вами приключился или нет, возможно удастся распознать его по признак, который привёл другой специалист.