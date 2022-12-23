На сколько вырастает вероятность инфаркта при курении

Из-за курения сигарет риск инфаркта и инсульта увеличивается в среднем на 50%, заявила руководитель центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян. Об этом сообщает РИАМО. При этом количество выкуренных сигарет за день уже не имеет значения.«Не так важно 1, 2 или 3 сигареты в день курят люди. Даже курение 1 сигареты в день повышает риск инфарктов и инсультов», — рассказала Маринэ Гамбарян.

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Так, риск инфаркта у мужчин повышается на 48%, а у женщин — на 57%. Риск инсульта у представителей мужского пола увеличивается на 25%, а у женского — на 31% по сравнению с теми, кто не курит.