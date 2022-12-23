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23 декабря

Диетолог дала рекомендации при переедании в новогоднюю ночь

Мослента

Рекомендации тем, кто может переесть в новогоднюю ночь, дала в разговоре с «Мослентой» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она предупредила, что самое вредное для здоровья после обильной новогодней трапезы — резкий переход на голод или низкокалорийную диету.

Диетолог дала рекомендации при переедании в новогоднюю ночь
Фото: UnsplashUnsplash

«После ночного застолья ваш организм будет находиться в стрессе от обилия калорий и несочетаемых продуктов. К этому может добавиться алкогольная интоксикация и похмелье. Наша задача — помочь организму справиться со стрессом, а не вгонять его в еще больший стресс», — объяснила она.

Эксперт рекомендует сделать 1 и 2 января разгрузочными днями: провести их на легких овощных супах, фруктово-овощных соках и зеленых салатах. Стоит ограничить или даже исключить любые жирные мясные продукты и полуфабрикаты (сюда же входят все виды колбас), все мучные сладкие изделия, особенно содержащие большое количество жира, уточнила она.

«Конечно же, стоит исключить алкоголь. Нужно позаботиться о восстановлении водного баланса. Пейте больше воды, а также натуральных соков, компотов и морсов. Эти рекомендации позволят довольно быстро избавиться от последствий праздника — убрать тяжесть в животе, вздутие, уйти от изжоги», — добавила Мещерякова

Она порекомендовала больше гулять в праздничные дни, заниматься спортом и проводить время с близкими, что позволит хорошо отдохнуть и зарядиться энергией перед выходом на работу.

Ранее главные правила здорового питания раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, все рекомендации по этому поводу можно свести к одной фразе: «Не переедать, следить за тем, что и когда ешь, и двигаться».

ЗОЖ,Татьяна Мещерякова,Александр Мясников,
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