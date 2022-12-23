Диетолог назвала манную кашу самой вредной для пожилых

Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что самой вредной кашей для пожилых людей является манная.
В беседе с сайтом «Москва 24» она пояснила, что в манной каше содержатся простые углеводы, которые могут повысить уровень глюкозы.
«Также она достаточно калорийная. Обычно манную кашу варят на молоке, добавляют сливочное масло. Всё это может привести к набору веса», — отметила Дюваль.
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