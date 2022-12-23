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2 часа назад

Диетолог Дюваль назвала манную кашу самой вредной для пожилых

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что самой вредной кашей для пожилых людей является манная.

Диетолог назвала манную кашу самой вредной для пожилых
Фото: RTRT

В беседе с сайтом «Москва 24» она пояснила, что в манной каше содержатся простые углеводы, которые могут повысить уровень глюкозы.

«Также она достаточно калорийная. Обычно манную кашу варят на молоке, добавляют сливочное масло. Всё это может привести к набору веса», — отметила Дюваль.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.

ЗОЖ,Василий Колташов,
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