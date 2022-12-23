Что будет, если пить по бокалу шампанского каждый день

Без шампанского в Новый год никуда. Под бой курантов все поднимают бокальчик за год ушедший, потом за наступивший, а дальше уже далеко не все считают поднятые бокалы. Потом все расходятся по гостям, и там ситуация повторяется. Генетик Светлана Перес де Монтес Ратхерик рассказала, что будет с организмом, если каждый день пить даже по чуть-чуть шампанского.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Сначала о хорошем. За счёт пузырьков шампанское попадает в кровь быстрее, чем любой негазированный алкоголь. Так что заряд веселья можно получить уже с первого бокала. Если вовремя остановиться и одним бокалом и ограничиться, нагрузка на печень будет меньше, чем если пить какое-то другое спиртное.

Плюс в качественном шампанском есть полифенолы — биоактивные соединения с антиоксидантной способностью. Есть данные, что несколько бокалов шампанского могут благотворно влиять на стенки кровеносных сосудов, улучшать систему пищеварения и усвоения. Хотя, если налегать на спиртное, сосуды сильно страдают.

Но на этом, пожалуй, весь позитив заканчивается. Теперь о расплате. За ежедневный бокальчик шампанского в течение всех праздников придётся заплатить фигурой. У алкоголя высокая калорийность. Даже в одном бокале сухого шампанского будет больше 100 ккал. Это довольно много.

Отразится праздничный загул и на лице. Избыточное или ежедневное употребление алкоголя перегружает печень и почки. От этого будут появляться отёки, кожа будет хуже выглядеть. Да и риск сердечно-сосудистых заболеваний вырастает.

Ещё ежедневное употребление шампанского может спровоцировать рост грибковой и дрожжевой флоры и усилить симптомы молочницы. А сахар и дрожжи в составе этого напитка «подкармливают» плохие бактерии флоры кишечника, так что симптомы интоксикации будут только сильнее, предупредила генетик в беседе с изданием «Доктор Питер».