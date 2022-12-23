Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Раскрыт способ борьбы с неприятным запахом изо рта

Lenta.ru

Ученые Сычуаньского университета в Китае раскрыли способ борьбы с неприятным запахом из полости рта с помощью пробиотиков. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.

Раскрыт способ борьбы с неприятным запахом изо рта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обычно для лечения галитоза применяются множество средств, включая жидкости для ополаскивания рта или жевательные резинки. Существуют свидетельства, что хорошим методом может быть также употребление пробиотиков — препаратов, которые содержат полезные бактерии, в норме присутствующие в кишечном тракте человека. Однако было неизвестно, сколько времени уйдет на то, чтобы эффект стал заметен.

Исследователи изучили множество научных работ, проведенных до февраля 2021 года. В метаанализ были включены рандомизированные контролируемые испытания, в которых сравнивали влияние пробиотиков Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weissella cibaria и плацебо на ряд показателей, среди которых органолептическая оценка запаха изо рта, уровень летучих соединений серы, выраженность налета на языке и зубного налета.

В группе пациентов, принимавших пробиотики, органолептические показатели и уровни соединений серы заметно снижались в краткосрочной перспективе (менее четырех недель), но устойчивый эффект наблюдался только при долгосрочном применении препаратов.

По словам авторов, пробиотики могут ингибировать разложение аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, тем самым сдерживая образование побочных продуктов с неприятным запахом. Однако анализ не показал влияния пробиотиков на зубной налет или налет на языке, которые считаются одной из основных причин появления неприятного запаха.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители