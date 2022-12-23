Раскрыт способ борьбы с неприятным запахом изо рта

Ученые Сычуаньского университета в Китае раскрыли способ борьбы с неприятным запахом из полости рта с помощью пробиотиков. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.

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Обычно для лечения галитоза применяются множество средств, включая жидкости для ополаскивания рта или жевательные резинки. Существуют свидетельства, что хорошим методом может быть также употребление пробиотиков — препаратов, которые содержат полезные бактерии, в норме присутствующие в кишечном тракте человека. Однако было неизвестно, сколько времени уйдет на то, чтобы эффект стал заметен.

Исследователи изучили множество научных работ, проведенных до февраля 2021 года. В метаанализ были включены рандомизированные контролируемые испытания, в которых сравнивали влияние пробиотиков Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weissella cibaria и плацебо на ряд показателей, среди которых органолептическая оценка запаха изо рта, уровень летучих соединений серы, выраженность налета на языке и зубного налета.

В группе пациентов, принимавших пробиотики, органолептические показатели и уровни соединений серы заметно снижались в краткосрочной перспективе (менее четырех недель), но устойчивый эффект наблюдался только при долгосрочном применении препаратов.