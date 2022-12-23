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1 час назад

Раскрыт необычный способ сохранить здоровье сердца

Lenta.ru

Взрослые люди способны достичь рекомендуемого уровня физической активности для сохранения здоровья, прогуливаясь всего по несколько минут в день в стиле персонажей из знаменитого британского комедийного шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Пользу выдуманной походки раскрыли американские исследователи из Университета штата Аризона, Университета Канзаса и Университета Вирджинии. Результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.

Раскрыт необычный способ сохранить здоровье сердца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследовании приняли участие 13 здоровых людей в возрасте от 22 до 71 года без сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений дыхательной системы. Участники выполняли трех-пятиминутную ходьбу на 30-метровой дистанции в помещении. В первом испытании проверялась обычная ходьба в произвольном темпе, а в следующих двух испытаниях участников попросили повторить стиль выдуманной ходьбы персонажей — мистера Тибэга и мистера Пьюти — из легендарного скетча «Министерство глупых походок» 1971 года в исполнении комик-группы «Монти Пайтон».

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Оказалось, что походка мистера Тибэга, которая представляет собой ряд разнообразных и быстро меняющихся движений ног и тела, способствует значительному расходу энергии — примерно в 2,5 раза больше, чем при обычной ходьбе. Потребление кислорода при нормальной походке составило 11,3 миллилитра на килограмм в минуту, в то время как при ходьбе в стиле мистера Тибэга — 27,9 миллилитра на килограмм в минуту, что классифицируется как упражнение с высокой интенсивностью.

Исследователи подсчитали, что взрослые могут выполнять норму 75 минут интенсивной физической активности в неделю, гуляя в стиле мистера Тибэга всего около 11 минут в день. При этом замена дополнительных 12-19 минут обычной прогулки в день увеличит ежедневный расход энергии примерно на 100 килокалорий. По словам авторов, это улучшит кардиореспираторную выносливость, снизит риск смертности и не потребует дополнительных затрат времени.

В то же время ученые отмечают, что исследование основано на небольшой выборке, а сам стиль ходьбы из скетча может не подойти людям с нарушениями равновесия, травмами и заболеваниями суставов или другими состояниями здоровья.

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