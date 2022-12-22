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2 часа назад

Россиянам объяснили, зачем специально поднимать температуру и как это сделать

Секрет Фирмы

Скорее всего, сейчас все россияне, которые борются с ОРВИ и никак не могут сбить температуру, покосились на заголовок с недоумением. Но да, медики уверяют, что в повышенной температуре есть смысл и раньше её использовали как лечение. Оказывается, некоторые вирусы не любят тепло, поэтому такая прожарка оказывается для них губительной.

Зачем специально поднимать температуру и как это сделать
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как объяснили медики, пиротерапией они занимаются со времён Гиппокарата. Тогда ей лечили что угодно — начиная от сифилиса и заканчивая душевными болезнями. И она помогала, кстати, правда, позже необходимость в ней пропала — многие недуги либо исчезли, либо против них появилось более действенное средство.

Во время лихорадки организм собирает все силы на борьбу с захватчиком — вирусом или инфекцией, поэтому повышать температуру можно при проблемах с иммунитетом или при переохлаждении. Но в первом случае есть уже разработанная терапия, а во втором — безопаснее воспользоваться лишним одеялом и тёплой одеждой.

Проблема в том, что температура для организма — тот ещё стресс, который не каждый перенесёт без проблем. Поэтому для того, чтобы согреться, лучше всё-таки бахнуть горячего чаю, чем особых препаратов. Именно поэтому в больницах больше прибегают к другим видам лечения.

Кстати, да, повысить температуру можно с помощью пирогенала. Были ещё два препарата, но там количество побочек перекрывало плюсы от применения. Специальный жар не слишком практикуется среди медиков, но ставить крест на нем не спешат — есть вероятность, что он поможет онкобольным. Раковые клетки тепло не любят, при высоких температурах они становятся более восприимчивыми к химиотерапии.

Но если не до медицинских изысков, а от температуры больше минусов, чем плюсов, то лучше её сбить, и тут есть несколько лайфхаков для этого.

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