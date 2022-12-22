Зачем специально поднимать температуру и как это сделать

Скорее всего, сейчас все россияне, которые борются с ОРВИ и никак не могут сбить температуру, покосились на заголовок с недоумением. Но да, медики уверяют, что в повышенной температуре есть смысл и раньше её использовали как лечение. Оказывается, некоторые вирусы не любят тепло, поэтому такая прожарка оказывается для них губительной.
Как объяснили медики, пиротерапией они занимаются со времён Гиппокарата. Тогда ей лечили что угодно — начиная от сифилиса и заканчивая душевными болезнями. И она помогала, кстати, правда, позже необходимость в ней пропала — многие недуги либо исчезли, либо против них появилось более действенное средство.
Во время лихорадки организм собирает все силы на борьбу с захватчиком — вирусом или инфекцией, поэтому повышать температуру можно при проблемах с иммунитетом или при переохлаждении. Но в первом случае есть уже разработанная терапия, а во втором — безопаснее воспользоваться лишним одеялом и тёплой одеждой.
Проблема в том, что температура для организма — тот ещё стресс, который не каждый перенесёт без проблем. Поэтому для того, чтобы согреться, лучше всё-таки бахнуть горячего чаю, чем особых препаратов. Именно поэтому в больницах больше прибегают к другим видам лечения.
Кстати, да, повысить температуру можно с помощью пирогенала. Были ещё два препарата, но там количество побочек перекрывало плюсы от применения. Специальный жар не слишком практикуется среди медиков, но ставить крест на нем не спешат — есть вероятность, что он поможет онкобольным. Раковые клетки тепло не любят, при высоких температурах они становятся более восприимчивыми к химиотерапии.
Но если не до медицинских изысков, а от температуры больше минусов, чем плюсов, то лучше её сбить, и тут есть несколько лайфхаков для этого.