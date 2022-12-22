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5 часов назад

Травматолог Бактышев: в гололед нужно падать на согнутые в локтях руки

Газета.Ruиещё 3

Чтобы избежать серьезных травм при падении в гололед, нужно страховаться двумя согнутыми в локтях руками, объяснил в беседе с РИАМО травматолог-ортопед Данил Бактышев. По его словам, угол между предплечьем и землей должен быть меньше 90 градусов.

Травматолог: в гололед нужно падать на согнутые в локтях руки
Фото: Газета.руГазета.ру

«Очень часто мы падаем на руки, на ладони. Тогда вся нагрузка при падении идет на выставленную руку. При падении на гололед лучше страховаться двумя руками, чтобы нагрузка направлялась не на предплечье, а именно на ладонь, тогда будет меньше шансов получить перелом руки», — отметил специалист.

Также при падении на лед он рекомендовал прижимать подбородок к грудной клетке, чтобы не повредить затылочную часть головы. Избежать травм ног и лодыжек, по словам Бактышева, поможет обувь с высоким подъемом.

Вечером 21 декабря в Москве прошел ледяной дождь, на улицах образовалась гололедица. Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие выходные, 24 и 25 декабря, в столице ожидается несвойственная для конца декабря погода: +3°С.

ЗОЖ,Татьяна Позднякова,
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