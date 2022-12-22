Травматолог: в гололед нужно падать на согнутые в локтях руки

«Очень часто мы падаем на руки, на ладони. Тогда вся нагрузка при падении идет на выставленную руку. При падении на гололед лучше страховаться двумя руками, чтобы нагрузка направлялась не на предплечье, а именно на ладонь, тогда будет меньше шансов получить перелом руки», — отметил специалист.