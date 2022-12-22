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2 часа назад

Почему пожилым людям полезно много ходить

Ferra.ru

Появляется всё больше научных доказательств пользы ходьбы для здоровья людей. Об этом говорится в недавнем исследовании эпидемиолога по физической активности из Массачусетского университета в Амхерсте.

Почему пожилым людям полезно много ходить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно результатам последнего исследования, которое проводилось Амандой Палух из Школы общественного здравоохранения и медицинских наук, у пожилых, которые в день проходят шесть-девять тысяч шагов, вероятность развития болезней сердца (инсульта, инфаркта) снижается на 40-50 % по сравнению с людьми, которые проходили две тысячи шагов.

Также выяснилось, что у взрослых старше 60 лет при увеличении количества пройденных в день шагов снижался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение шести лет наблюдений в среднем.

Как отмечает Палух, если пожилой человек проходит две-три тысячи шагов день, то небольшое увеличение этого количества может играть большую роль в поддержании здоровья сердца.

В восьми научных исследованиях, которые были изучены в ходе метаанализа, приняли участие более 20 тысяч из Штатов и других стран. Причём у более молодых добровольцев не оказалось связи между количеством шагов в день и вероятностью появления сердечных заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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