Врач-офтальмолог рассказал о безопасном режиме использования гирлянд

Украшать электрическими гирляндами дом к Новому году – это традиция. Причём, сейчас гирлянды вешают не только на ёлку, но и на окна, стены, мебель. Праздничное мерцание создаёт атмосферу волшебства – но так ли оно безопасно для здоровья?

Фото: Сибмеда Сибмеда

Ответил Сергей Хомяков, д.м.н., врач-офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва».

Прежде всего, офтальмолог опроверг миф о том, что гирлянды синего цвета негативно сказываются на зрении, вплоть до повреждения сетчатки. Он отметил, что интенсивность светового потока синих гирлянд крайне мала, и даже при многочасовом воздействии они не приведут к травматизации сетчатки.

Однако, любые гирлянды не нужно использовать постоянно – они должны периодически включаться и выключаться. Так, гирлянду следует погасить часа за 2 до сна, чтобы она не влияла на процессы секреции меланопсина сетчаткой и мелатонина шишковидной железой мозга.

Мерцание гирлянд может сказаться негативно на людях, имеющих склонность к эпилептическим припадкам. Мигающий свет может сработать триггером развития приступа и за счёт фотостимуляции зрительных отделов мозга, вовлечённых в эпилептическую систему. С этой точки зрения безопасными являются гирлянды, которые не мерцают.

Если, находясь в пространстве, украшенном гирляндами, человек чувствует раздражение, головную боль, тошноту – их лучше выключить. В вечерние часы рекомендуется уменьшать в гирляндах содержание света коротковолнового сине-фиолетового диапазона, чтобы не нарушать циркадные биоритмы. За час-два до сна – выключить гирлянды полностью.