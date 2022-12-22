Диетолог рассказала о лучшем продукте с омолаживающим эффектом

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Москвой 24 назвала пророщенные семена разных растений лучшим продуктом с омолаживающим эффектом.

Фото: М24 М24

По ее словам, это может быть пшеница, ячмень, люцерна, клевер и даже редис.

Когда семечко только прорастает, в нем присутствует весь ассортимент витаминов, минеральных веществ, кислот, а также жиры. То есть это как живая витаминная добавка. Там большое количество антиоксидантов и тот же хлорофилл, который присущ зеленым растениям. Все это необходимо нам для омоложения на клеточном уровне.

Анжелика Дюваль – врач-диетолог

Также ростки благотворно воздействуют на иммунную систему, отметила диетолог. Поэтому люди, которые их употребляют, быстрее выздоравливают.

"Люди, которые включают ростки на регулярной основе в свой рацион, гораздо лучше себя чувствуют. У них больше энергии и они быстрее восстанавливаются, если заболевают. То есть болеют они по статистике меньшее количество дней, чем те, кто не следит за своим питанием", – пояснила Дюваль.