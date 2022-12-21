Ученые назвали продукты, которые убирают запах изо рта

"Пробиотики могут ингибировать разложение аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, тем самым сдерживая образование побочных продуктов с неприятным запахом. Пробиотики помогают в краткосрочной перспективе, но не оказывают существенного влияния на причины неприятного запаха изо рта, такие как зубной налет и налет на языке", – отметили исследователи.