Стоматолог назвал опасный народный метод отбеливания зубов

Активированный уголь неспроста использовался для чистки зубов с древнейших времен, отметил врач-стоматолог Алексей Антипенко. А вот применение лимонной кислоты для отбеливания зубов — билет в один конец. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Эффективность активированного угля

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«Активированный уголь использовался как в Древней Греции, так и в Древнем Риме, Индии, Египте. Там, правда, был не древесный уголь, там обычно жгли ракушки, рога и копыта крупного рогатого скота и все это перемалывали. Если мы сейчас придем в супермаркет, увидим черные пасты. Несмотря на то, что мы в 21-м веке, мы вернулись к древним рецептам, и, в принципе, они неплохо работают», — поделился Антипенко.

По его словам, уголь помогает снять с поверхности зуба пелликулу — органическую пленку, которая образуется из слюны и может окрашиваться кофе или чаем.

«Аккуратно снять эту пелликулу можно только абразивами — это что-то вроде пемзы. То есть ее нельзя стереть ваткой или щеткой, здесь нужен какой-то порошочек, который немножечко почистит поверхность», — рассказал врач.

Тем не менее, отбелить зубы посредством угля, как и отбеливающей зубной пасты, не получится, обратил внимание специалист, так как это более сложный процесс.

«Снятие пелликулы — это максимум, чего мы можем добиться таким образом. Визуально, может быть, если у вас хорошее зрение, вы заметите эффект, но по факту даже спустя неделю пользования отбеливающей зубной пастой с тем же углем эффекта такого, как вы ожидаете из рекламы, вы не получите. Это все маркетинг», — пояснил он.

Применение лимонной кислоты

Антипенко не рекомендовал использовать для отбеливания зубов в домашних условиях лимонную или какую-то либо другую кислоту.

«Я бы сказал, что использование любой кислоты для отбеливания зубов — это путь в один конец. Кислота будет очень быстро и хорошо растворять эмаль. Да, вы получите эффект за счет растворения поверхностного слоя эмали, и он будет виден, но стоит ли оно того», — объяснил он.

Тем более, лимонную кислоту нельзя смешивать с каким-то абразивом, в том числе активированным углем, подчеркнул стоматолог. Если после растворения кислотой эмаль может восстановиться за счет слюны в ближайшие 20 минут, то после применения кислоты и абразива, эмаль не восстановится уже никогда.