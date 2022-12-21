Почему вредно пить чай сразу после еды

Специалист по питанию Маргарита Львова предупредила, что пить чай сразу после еды вредно, поскольку он содержит дубильные вещества, препятствующие усвоению железа из пищи. Об этом сообщает газета "Известия".

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По словам эксперта, негативное воздействие напитка зависит от общего состояния здоровья, качества, количества и времени его употребления.

Безопасной дозой чая, пояснила она, можно считать объем до 400 миллилитров в день.

"(Пить чай. – Прим. ред.) лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты", – отметила она.

Львова добавила, что чай из пакетиков не приносит организму никакой пользы, а содержащийся в нем кофеин препятствует усвоению железа и магния из еды.