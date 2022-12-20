Девять причин, почему вам постоянно холодно

Зимой многие мёрзнут, и это вполне нормально. Однако если вы дрожите от холода даже в тёплой квартире, то, возможно, с вашим организмом что-то не так.

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Существует несколько причин, по которым вам может быть сложно согреться даже в тёплых помещениях.

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Недостаточная масса тела

Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что подобная масса тела бывает у тех, у кого индекс массы тела (ИМТ) ниже 18,5 кг/м2. И связано это с несколькими факторами. Прежде всего, в этом случае, по словам терапевта Меги Ман, вам не хватает массы тела, которая могла бы защитить вас от холода. Кроме того, Из-за низкого ИМТ у вас будет меньше жира, соответственно, организм будет вырабатывать меньше тепла.

Гипотиреоз

Это означает, что ваша щитовидная железа не производит достаточно определённого гормона. В итоге обмен веществ замедляется и организм не может поддерживать адекватную температуру тела. Также среди симптомов гипотиреоза выделяют тонкие и ломкие кости, сухую кожу, сухие волосы, обильные и нерегулярные менструации, увеличение массы тела без причины.

Анемия из-за недостатка железа

Связано это с тем, что благодаря железу красные кровяные переносят по всему телу кислород, за счёт чего вырабатывается тепло. Кроме того, при дефиците железа может плохо работать щитовидная железа и возникнуть гипотиреоз.

Плохое кровообращение

В том случае, если у вас мёрзнут только руки и ступни, проблема может быть в кровообращении. Одна из причин этого - синдром Рейно, при котором из-за холода кровеносные сосуды на ступнях и на руках сжимаются. Другой причиной может быть наличие болезней сердца.

Недостаток воды

Вода позволяет регулировать температуру тела человека. Поэтому если вы пьёте воды мало, то она будет поддерживать необходимую температуру лишь в определённых органах. При обезвоживании вы также можете столкнуться с головокружением, спутанностью сознания, усталостью, мышечными спазмами, сухостью во рту, тёмной мочой.

Дефицит витамина В12

В день взрослому нужно получать 2,4 микрограмма этого витамина. Также при недостатке витамина В12 у человека возникают тошнота, диарея, утомляемость, трудности при ходьбе, покалывание или онемение в ногах, руках или ступнях.

Сахарный диабет

Если диабет не контролировать, то может развиться периферийная нейропатия. Эта болезнь повреждает нервы на ногах и руках. В результате человек может мёрзнуть.

Недостаточная мышечная масса

Дело в том, что мышцы позволяют поддерживать нужную температуру тела, так как образуют тепло.

Недостаток сна

При недосыпе может замедлиться обмен веществ и ухудшиться состояние нервной системы. Всё это способно плохо сказаться на терморегуляции организма.