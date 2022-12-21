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48 минут назад

Как сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте

Газета.Ruиещё 3

Стоматолог "СМ-Стоматология" Елена Мартынова заявила в разговоре с газетой "Известия", что сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте поможет правильное питание, подбор средств для ухода за полостью рта и своевременная диагностика проблем прикуса.

Как сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она также отметила, что возрастные изменения происходят в пульпе. Кроме того, с возрастом наблюдаются перемены в структуре сосудов, активности ферментов.

Мартынова предупредила, что без регулярной профессиональной гигиены полости рта и своевременного лечения воспаление десен усугубляется, что в итоге может привести к выпадению зубов.

Также, по словам стоматолога, возрастные изменения могут затронуть клетки слюнных желез, из-за чего снижается количество и качество слюны. Как следствие, не происходит нейтрализации бактерий и токсинов, в результате повреждаются твердые ткани зубов.

"Нарушение прикуса, отсутствие зубов, наличие зубов мудрости приводят к смещению и разрушению других зубов, необратимым деформациям в височно-нижнечелюстном суставе Поэтому диагностика и лечение нарушений прикуса необходимы уже в подростковом возрасте", — резюмировала врач.

ЗОЖ,Елена Мартынова,
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