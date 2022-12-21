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2 часа назад

Врач перечислила симптомы ухудшения работы щитовидки

Секрет Фирмыиещё 2

Щитовидная железа синтезирует гормоны, которые нужны для нормальной работы всего организма. Речь о тироксине (Т4) и трийодтиронине (Т3). От них зависит наше психологическое состояние, обмен веществ и работа репродуктивной системы. Если происходит сбой, то мы чувствуем себя хуже, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская. Она перечислила самые опасные симптомы, которые расскажут о проблемах с щитовидкой.

Врач перечислила симптомы ухудшения работы щитовидки
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как понять, что щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов Т4 и Т3?

Этот процесс называется гипотиреозом. При нём возникают сильная усталость и проблемы с памятью, появляется постоянный озноб и начинают сильно выпадать волосы, а также быстро растёт вес. Иногда ещё возникает депрессия и бессонница, и даже сбивается менструальный цикл.

По словам специалиста, в группу риска прежде всего попадают люди, у которых есть проблемы с иммунной системой, а также те, кому уже исполнилось 60 лет. Под угрозой находятся и россияне, у которых в семье были проблемы с щитовидкой у близких родственников. Диабет, целиакия (непереносимость глютена), избыточный вес повышают вероятность столкнуться с этим заболеванием, отметила врач.

При указанных симптомах Малиновская рекомендует обратиться к специалисту и пройти обследование щитовидки.

По её словам, тянуть с этим не стоит, потому что игнорирование гипотиреоза может привести к нарушениям в работе сердца и сосудов, а также бесплодию.

ЗОЖ,Ольга Малиновская,
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