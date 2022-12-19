Как правильно питаться при ГЭРБ

Врач-гастроэнтеролог рассказала, как бороться с одним из наиболее распространённых заболеваний пищеварительного тракта.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это гастроэнтерологическое заболевание, при котором происходит «заброс» желудочного содержимого в пищевод из-за недостаточности кардии желудка (неполного смыкания мышечного сфинктера, отделяющего пищевод от желудка).
Ирина Шубина, врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России: ГЭРБ является одной из самых распространённых патологий желудочно-кишечного тракта, приблизительно 40% населения страдает от различных форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Усилению симптомов заболевания могут способствовать внешние факторы и образ жизни, например, курение, злоупотребление алкоголем, приём некоторых лекарственных препаратов, стресс и психоэмоциональная нагрузка.
Регулярно повторяющиеся забросы кислого содержимого желудка в пищевод провоцируют эзофагит (воспаление слизистой пищевода), эрозии и язвы пищевода.
Основными симптомами ГЭРБ являются:
Также могут наблюдаться внепищеводные проявления:
Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни предполагает:
Очень важно не переедать, последний приём пищи должен быть за два-три часа до сна. Диетические рекомендации должны быть индивидуальны с учётом анализа переносимости продуктов у конкретного пациента.
Следует ограничить употребление следующих групп продуктов:
Также важно максимально избегать ситуаций, повышающих внутрибрюшное давление:
Поднятие изголовья кровати необходимо всем пациентам с ГЭРБ. Особенно тем, кого беспокоит изжога в ночное время, а также во время беременности.