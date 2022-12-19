Диетологи заявили, что жвачка «гробит» кишечник

Диетологи рассказали, как не навредить желудку.

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Есть ряд безобидных продуктов, которые наносят вред кишечнику. Как говорится в материале, опубликованном в «Eat This, Not That!», к ним относится жвачка без сахара, а также продукты, в которых входят заменители сахара.

Это объясняется тем, что жвачка запускает обманное восприятие желудком замененной еды, и кишечник начинает использовать ферменты, не способные растворить заменитель. В результате возникают колики или диареи, гоаорят эксперты.

Кроме того, люди заблуждаются, думая, что повышенное потребление клетчатки помогает усилить метаболизм. Например, если есть брюссельскую капусту, не зная меры, у человека наблюдается вздутие желудка и спазм.