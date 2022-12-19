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1 час назад

Три привычки, которые навредят вашим почкам

Ferra.ruиещё 2

Почки выполняют в организме очень важную функцию. Они фильтруют и выводят вредные вещества из организма. Возможно, вы даже не подозреваете, но некоторые ежедневные привычки могут плохо сказываться на состоянии этих органов.

Три привычки, которые навредят вашим почкам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хотя главная задача почек - выведение токсинов из организма, они выполняют ещё множество важных функций. Это поддержание баланса электролитов (калий, кальций, натрий и др.), производство определённых гормонов.

Считается, что заболевания почек возникают по двум основным причинам. Это наличие высокого кровяного давления и сахарного диабета.

Тем не менее есть и привычки, способствующие развитию болезней почек.

Приём обезболивающих. Анальгетики способны привести к почечной недостаточности. Именно поэтому их нельзя принимать в больших дозах, да и вообще перед их приёмом нужно посоветоваться с лечащим врачом. Вероятность развития проблем с почками при приёме больших доз обезболивающих повышается в зависимости от возраста, а также от наличия сахарного диабета, язвы желудка, гастроэзофагеального рефлюкса.

Употребление в больших количествах соли и натрия. Если вы каждый день едите слишком много солёных продуктов, то у вас по временем может повыситься кровяное давление, а это увеличивает риск образования камней в почках. Кроме того, избыток натрия в организме может усугубить последствия диабета, болезней сердца, инсульта, сердечной недостаточности, задержки жидкости в организме. Дневная норма натрия - менее 1 чайной ложки.

Недостаток воды в организме и обезвоживание. У взрослого человека 60 % тела состоит из воды. Она необходима для нормальной работы почек. Связано это с тем, что она избавляет организм от вредных веществ, помогает сохранять баланс электролитов, держит сосуды открытыми, чтобы кровь лучше снабжала организм кислородом и питательными веществами, снижает риск образования камней в почках и инфекций в мочевыводящих путях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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