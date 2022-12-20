Андролог подсказал способ поднять уровень тестостерона

«Это его классическая роль, но не единственная, так как тестостерон является еще и очень важным анаболическим гормоном. То есть под его действием происходит развитие мышц, костей, укрепление тела, развитие выносливости и силы», — сказал врач, добавив, что этот гормон также обеспечивает нормальный углеводный обмен, который не допускает ожирения