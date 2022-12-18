Что будет, если спать днем, а ночью бодрствовать

Рассказываем, как смена режима дня может сказаться на здоровье.

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Ночи напролёт можно смотреть сериалы, от заката до рассвета проводить жизнь на ночных рабочих сменах или иметь приступы продуктивности в ночное время.

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Абсолютно разные причины могут привести к отсутствию ночного отдыха. Но возможно ли полностью без потерь для организма отказаться от привычной системы сна и бодрствования?

Почему мы спим именно ночью?

В головном мозге, в области гипоталамуса, существует ядро, отвечающее за функцию внутренних часов, который рассчитан примерно на 24-часовой дневной цикл.

Именно этот центр задаёт своей активностью наши суточные ритмы: максимальная активность этого ядра приходится на дневное время, а минимальная — на ночное.

С помощью различных нервных связей он управляет работой всех отделов мозга, например, дыхательного. И далее — деятельностью остального организма.

Что говорит наука?

В исследовании, опубликованном в журнале Occupational & Environmental Medicine, отмечаются долгосрочные последствия систематического пропуска ночного сна на примере образа жизни ночных сменщиков.

По ссылке собрали научные доказательства, что сон лечит и помогает держать себя в форме.

Основные изменения происходят с метаболизмом веществ, помогающих в восстановлении молекул ДНК. Регулярная ночная работа приводит к снижению циркулирующего в организме мелатонина (гормона сна), что подтверждается анализами мочи участников исследования.

А также значительное (до 80%) снижение содержания особого вещества, которое, по словам исследователей, является побочным продуктом работы организма по восстановлению повреждённых молекул ДНК.

Можно ли компенсировать ночной сон дневным?

Будет ли дневной сон адекватной компенсацией отдыха для людей, которые работают в ночную смену и спят днём? Или это всё же вредно для здоровья?

Сон в полной мере выполняет свои функции только в сценарии, когда мы вечером испытываем сонливость и всю ночь спокойно и крепко спим. Да, полноценный дневной сон может компенсировать ночной недосып, но лишь на какое-то время.

То есть организм в итоге получит почти тот же уровень работоспособности и качество восстановления тканей и поддержания иммунитета, но рано или поздно это может привести к последствиям.

Что может помочь сделать дневной сон более полноценным?

Есть несколько советов, которые помогут улучшить сон, даже если вы систематически изменяете своё расписание: