Что будет, если спать днем, а ночью бодрствовать

Рассказываем, как смена режима дня может сказаться на здоровье.
Ночи напролёт можно смотреть сериалы, от заката до рассвета проводить жизнь на ночных рабочих сменах или иметь приступы продуктивности в ночное время.
Абсолютно разные причины могут привести к отсутствию ночного отдыха. Но возможно ли полностью без потерь для организма отказаться от привычной системы сна и бодрствования?
В головном мозге, в области гипоталамуса, существует ядро, отвечающее за функцию внутренних часов, который рассчитан примерно на 24-часовой дневной цикл.
Именно этот центр задаёт своей активностью наши суточные ритмы: максимальная активность этого ядра приходится на дневное время, а минимальная — на ночное.
С помощью различных нервных связей он управляет работой всех отделов мозга, например, дыхательного. И далее — деятельностью остального организма.
В исследовании, опубликованном в журнале Occupational & Environmental Medicine, отмечаются долгосрочные последствия систематического пропуска ночного сна на примере образа жизни ночных сменщиков.
По ссылке собрали научные доказательства, что сон лечит и помогает держать себя в форме.
Основные изменения происходят с метаболизмом веществ, помогающих в восстановлении молекул ДНК. Регулярная ночная работа приводит к снижению циркулирующего в организме мелатонина (гормона сна), что подтверждается анализами мочи участников исследования.
А также значительное (до 80%) снижение содержания особого вещества, которое, по словам исследователей, является побочным продуктом работы организма по восстановлению повреждённых молекул ДНК.
Будет ли дневной сон адекватной компенсацией отдыха для людей, которые работают в ночную смену и спят днём? Или это всё же вредно для здоровья?
Сон в полной мере выполняет свои функции только в сценарии, когда мы вечером испытываем сонливость и всю ночь спокойно и крепко спим. Да, полноценный дневной сон может компенсировать ночной недосып, но лишь на какое-то время.
То есть организм в итоге получит почти тот же уровень работоспособности и качество восстановления тканей и поддержания иммунитета, но рано или поздно это может привести к последствиям.
Есть несколько советов, которые помогут улучшить сон, даже если вы систематически изменяете своё расписание:
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