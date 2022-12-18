5 правил, которые нужно соблюдать зимой, чтобы прожить дольше

7 декабря в Китае начались так называемые Большие снега. В этот период на улице становится очень холодно, да и шансов столкнуться с сильными снегопадами - гораздо больше. Врач Шэнь Цзюнь, который занимается лечением при помощи традиционной китайской медицины, перечислил несколько правил, которые помогут пережить морозы.

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Если вы хотите сохранить здоровье и избежать болезней в зимнее время, то вам нужно, по словам доктора Шэня Цзюня, помнить о нескольких правилах.

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Держите в тепле живот, грудь, поясницу, ноги. В морозное время Больших снегов в Китае становится очень холодно. Причём из-за этого и из-за сильного ветра можно легко простудиться. Считается, что если замёрзнет область груди, то это может повлиять на энергию Ян в организме. В результате у человека могут развиться болезни сердца. При замерзании живота появятся заболевания желудка и кишечника, шеи и плеч - заболят и окажутся склонны к спазмам мышцы, может заболеть спина. При переохлаждении поясницы она тоже начинает болеть, а если подморозить ноги, то можно столкнуться с сокращениями, спазмами мышц, артритом коленей.

Пользуйтесь холодной водой с осторожностью. Закаляться действительно может быть полезно. Но важно при этом делать это правильно. Кроме того, пожилым, особенно тем, кто страдает болезнями сердца и другими проблемами с сосудами, нельзя так закаляться. Связано это с тем, что такой метод может привести к обострению сердечных и цереброваскулярных заболеваний, к инсульту, к внезапной смерти.

Правильно пейте воду. В период сильных холодов взрослым важно пить по 2,5 литра воды в день. Особенно полезно это делать с утра натощак, в 5 часов вечера и в 9 часов вечера.

Соблюдайте согревающую и тонизирующую диету. Укреплять тело можно двумя способами: при помощи питания и при помощи традиционной медицины. Но при выборе второго способа важно, чтобы всё проходило под руководством специалиста. Что касается особой диеты, то в неё должно входить много продуктов, богатых витаминами, жиром, белком (курица, баранина, креветки, китайские финики, лонган и др.). Также можно употреблять больше пищи чёрного цвета: чёрные бобы, чёрный кунжут, чёрные древесные грибы. Подобные продукты будут не только питать почки, но и защищать от холода, увлажнять лёгкие, помогать в выработке жидкости в организме.

Укрепляйте дух. Старайтесь в хорошую погоду чаще гулять на улице и греться на солнце. А из зимних видов активности занимайтесь по большей части такими, которые включают в себя аэробные упражнения с движениями: быстрой ходьбой, бегом трусцой, прыжками на скакалке, подъёмом по лестнице и т.п.