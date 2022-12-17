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1 час назад

Врач развеяла миф о пользе витаминных капельниц

Секрет Фирмы

Вечный миф о некоей волшебной таблетке, помогающей полностью перезагрузить организм, получил своё закономерное продолжение в историях о витаминных капельницах. Их рекламируют как средство быстрого восстановления организма, способное помочь от болезней, а также стресса, похмелья и прочих бед. О том, как на самом деле обстоит дело, рассказала терапевт Елена Игнатикова.

Врач развеяла миф о пользе витаминных капельниц
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По её словам, такие капельницы не сыграют большой роли, потому что для полноценного восстановления должно произойти обновление клеток, а этот процесс выходит далеко за временные рамки разовой процедуры.

«Основные переносчики полезных веществ у нас в организме — это эритроциты, снабжающие ткани кислородом, но процесс их синтеза и обновления занимает в среднем три месяца. Соответственно, одна витаминная капельница им не поможет», — объяснила врач.

Таким образом, организму для хорошего восстановления нужно минимум три месяца получать подходящее количество витаминов. Какие уж разовые капельницы? Тут не хватит и пяти, и десяти. Потребуется более длительный курс. Ну или лето, насыщенное витаминами.

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