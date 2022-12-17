Врач напомнил о травматичности зимних видов спорта

Активное спортивное времяпрепровождение зимой - это не только драйв, веселье и романтика, но и падения, ушибы и травмы. Катание на коньках, лыжах, сноуборде, «ватрушках» нередко влечет за собой растяжения мышц, боль и даже переломы. На вопрос о том, как не провести Новый год в травмпункте, в интервью «Радио 1» ответил врач-невролог Сергей Длин.
Эксперт советует начать готовить организм к занятиям спортом немного загодя, чтобы тонизировать мышцы. Когда тело не готово к физическим нагрузкам, риск травмы возрастает, предупредил Длин. Банальная разминка поможет избежать негативных последствий.
«Разминка убережет вас от падений благодаря тому, что реакция и скорость работы мышечного волокна улучшится», – объяснил врач.
Кроме того, он напомнил о необходимости носить защиту - например, шлем. Защитный головной убор пригодится не только в случае падения на лед или в снег, но и в случае столкновения с другим человеком. Такое нередко случается при катании на коньках - скольжение по льду обеспечивает высокую скорость, при которой торможение подчас невозможно.