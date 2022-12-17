Врач напомнил о травматичности зимних видов спорта

Активное спортивное времяпрепровождение зимой - это не только драйв, веселье и романтика, но и падения, ушибы и травмы. Катание на коньках, лыжах, сноуборде, «ватрушках» нередко влечет за собой растяжения мышц, боль и даже переломы. На вопрос о том, как не провести Новый год в травмпункте, в интервью «Радио 1» ответил врач-невролог Сергей Длин.

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Эксперт советует начать готовить организм к занятиям спортом немного загодя, чтобы тонизировать мышцы. Когда тело не готово к физическим нагрузкам, риск травмы возрастает, предупредил Длин. Банальная разминка поможет избежать негативных последствий.

«Разминка убережет вас от падений благодаря тому, что реакция и скорость работы мышечного волокна улучшится», – объяснил врач.