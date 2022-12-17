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48 минут назад

Мясников назвал защищающий от диабета и рака продукт

Мослента

Продукт, защищающий от диабета и рака, назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1». По его словам, это омега-3-ненасыщенные жирные кислоты.

Мясников назвал защищающий от диабета и рака продукт
Фото: МослентаМослента

«Есть исследование, которое показывает, что омега-3 действительно помогает предотвратить нечувствительность к инсулину. Я много раз говорил, что это как раз причина диабета, ожирения и даже онкологических заболеваний», — объяснил врач.

Кроме того, указанный микроэлемент, содержащийся в рыбе, снижает аппетит и способствует снижению веса.

Повышение инсулина в крови наблюдается при употреблении углеводов. Мясников сравнил инсулин с «ключиком», открывающим путь проникновения сахара в клетки.

«Постоянно повышенный уровень инсулина приводит к тому, что рецепторы "глохнут". Инсулин пытается "открыть" — и не может. И омега-3 как раз помогает преодолевать эту резистентность, почему, собственно, мы говорим, что омега-3 — морская рыба — прямо показана людям с избыточным весом, людям со склонностью к диабету», — рассказал он.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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