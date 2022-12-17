Мясников назвал защищающий от диабета и рака продукт

«Постоянно повышенный уровень инсулина приводит к тому, что рецепторы "глохнут". Инсулин пытается "открыть" — и не может. И омега-3 как раз помогает преодолевать эту резистентность, почему, собственно, мы говорим, что омега-3 — морская рыба — прямо показана людям с избыточным весом, людям со склонностью к диабету», — рассказал он.