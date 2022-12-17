Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
4 часа назад

Терапевт призвал защищаться от гриппа, как от СПИДа

Газета.Ru

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, чтобы снизить риск заражения гриппом, необходимо использовать средства защиты по аналогии с презервативами, а именно, чтобы они полностью закрывали зону, через которую передается инфекция. Об этом сообщает URA.RU.

Терапевт призвал защищаться от гриппа, как от СПИДа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, маски в ситуации с гриппом следует носить, как презервативы в случае со СПИДом.

"По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь. А маска — это как презерватив, 100% гарантии нет, но все-таки предохраняет", — рассказал Звонков.

Он отметил, что стоит потерпеть дискомфорт от маски, чтобы защитить себя и окружающих.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители