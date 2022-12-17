Терапевт призвал защищаться от гриппа, как от СПИДа

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, чтобы снизить риск заражения гриппом, необходимо использовать средства защиты по аналогии с презервативами, а именно, чтобы они полностью закрывали зону, через которую передается инфекция. Об этом сообщает URA.RU.

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По его словам, маски в ситуации с гриппом следует носить, как презервативы в случае со СПИДом.

"По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь. А маска — это как презерватив, 100% гарантии нет, но все-таки предохраняет", — рассказал Звонков.