4 простых шага к легкому и бодрому пробуждению по утрам

Постдокторант Центра изучения человеческого сна в Калифорнийском университете в Беркли Рафаэль Валлат рассказал, что существуют модели поведения, способные повысить концентрацию внимания по утрам.

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В рамках соответствующего исследования, специалисты пытались определить, какие действия дают силы на активную деятельность как после пробуждения, так и в течение оставшегося дня. В качестве ориентира был выбран уровень внимания подопытных.

По итогу учёные выделили четыре составляющих хорошего настроения с самого утра: занятие спортом накануне, сон дольше обычного, завтрак продуктами с низким гликемическим индексом и отсутствие в завтраке продуктов с высоким содержанием сахара или чрезмерным количеством белка.