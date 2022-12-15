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2 часа назад

4 простых шага к легкому и бодрому пробуждению по утрам

Ferra.ru

Постдокторант Центра изучения человеческого сна в Калифорнийском университете в Беркли Рафаэль Валлат рассказал, что существуют модели поведения, способные повысить концентрацию внимания по утрам.

4 простых шага к легкому и бодрому пробуждению по утрам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В рамках соответствующего исследования, специалисты пытались определить, какие действия дают силы на активную деятельность как после пробуждения, так и в течение оставшегося дня. В качестве ориентира был выбран уровень внимания подопытных.

По итогу учёные выделили четыре составляющих хорошего настроения с самого утра: занятие спортом накануне, сон дольше обычного, завтрак продуктами с низким гликемическим индексом и отсутствие в завтраке продуктов с высоким содержанием сахара или чрезмерным количеством белка.

Но есть и факторы, которые не зависят от нас с вами. Например, чем старше вы становитесь, тем бодрее вы себя чувствуете после пробуждения. Генетика также влияет на данный момент — её вес составляет около 25%.

ЗОЖ,
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