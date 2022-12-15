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53 минуты назад

Нутрициолог рассказала, чем может навредить шампанское

Вечерняя Москва

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, какой вред может нанести шампанское.

Нутрициолог рассказала, чем может навредить шампанское
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт подчеркнула, что в случае с алкоголем очень важно соблюдать умеренность.

— Употребление игристого или «тихого» вина в умеренном количестве не скажется негативно на вашем организме. Вы можете выпить один или два бокала в новогоднюю ночь, и это количество не отразится ни на вашем самочувствии с утра, ни на состоянии ваших органов пищеварения, — передает aif.ru.

Чрезмерное употребление алкоголя нарушает работу ЦНС, негативно сказывается на работе ЖКТ и печени, а также может привести к набору веса. Шампанское может повысить артериальное давление. Кроме того, употребление алкоголя снижает иммунитет и устойчивость организма к вирусам.

По данным Росалкогольрегулирования, за первые семь месяцев 2022 года в стране резко выросли продажи алкоголя: россияне купили на 8,4 процента продукции больше, чем в прошлом году. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем причина этого явления.

ЗОЖ,Росалкогольрегулирование,
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