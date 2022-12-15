Нутрициолог рассказала, чем может навредить шампанское

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, какой вред может нанести шампанское.
Эксперт подчеркнула, что в случае с алкоголем очень важно соблюдать умеренность.
— Употребление игристого или «тихого» вина в умеренном количестве не скажется негативно на вашем организме. Вы можете выпить один или два бокала в новогоднюю ночь, и это количество не отразится ни на вашем самочувствии с утра, ни на состоянии ваших органов пищеварения, — передает aif.ru.
Чрезмерное употребление алкоголя нарушает работу ЦНС, негативно сказывается на работе ЖКТ и печени, а также может привести к набору веса. Шампанское может повысить артериальное давление. Кроме того, употребление алкоголя снижает иммунитет и устойчивость организма к вирусам.
По данным Росалкогольрегулирования, за первые семь месяцев 2022 года в стране резко выросли продажи алкоголя: россияне купили на 8,4 процента продукции больше, чем в прошлом году. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем причина этого явления.