Нутрициолог рассказала, чем может навредить шампанское

— Употребление игристого или «тихого» вина в умеренном количестве не скажется негативно на вашем организме. Вы можете выпить один или два бокала в новогоднюю ночь, и это количество не отразится ни на вашем самочувствии с утра, ни на состоянии ваших органов пищеварения, — передает aif.ru.