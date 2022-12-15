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48 минут назад

Врач Репина: при сидячем образе жизни нужно делать легкую зарядку каждые 45 минут

Газета.Ruиещё 2

Если работа подразумевает длительное сидение и поменять ее нет никакой возможности, подойдет легкая разминка каждые 45 мин. Об этом в интервью РИАМО рассказала колопроктолог и хирург медицинского центра «СМ-клиника» Анастасия Репина. По ее словам, главной опасностью сидячего образа жизни является развитие геморроя и варикоза.

Врач: при сидячем образе жизни нужно делать зарядку каждые 45 минут
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Нужно вставать каждые 45 минут, можно делать легкую разминку, лимфодренажные прыжки, любые движения, которые заставят кровь циркулировать. Например, вы можете «порисовать» круги тазом или, приподнимаясь на носочках, резко ударять пятками об пол», — отметила специалист.

Также она посоветовала менять позу во время сидения, к примеру, при работе из дома иногда сидеть по-турецки.

Ранее гастроэнтеролог Вероника Корнилова рассказала «Газете.Ru», что платья-футляры могут нанести вред здоровью, если будут надеты на застолье в новогоднюю ночь. Врач посоветовала отказаться от тесных нарядов в пользу платьев А-силуэта либо выбрать просторную одежду, которая не будет давить на живот и негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

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