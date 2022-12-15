Сомнолог развенчала миф о том, что ложиться спать нужно до полуночи

«Многие уверены, что ложиться спать нужно до 12 ночи, иначе какие-то гормоны синтезироваться будут, а какие-то не будут. На самом деле главное — это соблюдать режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Тогда ваши гормоны будут вырабатываться в необходимом количестве в определенные, именно в ваши, внутренние часы, не связанные с теми часами, которые висят на стене», — сказала Лебедева.