Сомнолог развенчала миф о том, что ложиться спать нужно до полуночи

Информация о том, что ложиться спать необходимо до полуночи, является заблуждением, заявила в беседе с Pravda.Ru врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Дарья Лебедева. Она отметила, что для человека важен режим сна, а не время, в которое он засыпает.
«Многие уверены, что ложиться спать нужно до 12 ночи, иначе какие-то гормоны синтезироваться будут, а какие-то не будут. На самом деле главное — это соблюдать режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Тогда ваши гормоны будут вырабатываться в необходимом количестве в определенные, именно в ваши, внутренние часы, не связанные с теми часами, которые висят на стене», — сказала Лебедева.
Также, по ее словам, не стоит бояться дневного сна. 20-45 минут отдыха после обеда не только не навредят, но и помогут восстановиться, отметила специалист.
Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов поделился способами, которые помогут избавиться от привычки засыпать под телевизор или YouTube.