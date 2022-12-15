Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Сомнолог Лебедева развенчала миф о том, что ложиться спать нужно до полуночи

Газета.Ru

Информация о том, что ложиться спать необходимо до полуночи, является заблуждением, заявила в беседе с Pravda.Ru врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Дарья Лебедева. Она отметила, что для человека важен режим сна, а не время, в которое он засыпает.

Сомнолог развенчала миф о том, что ложиться спать нужно до полуночи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Многие уверены, что ложиться спать нужно до 12 ночи, иначе какие-то гормоны синтезироваться будут, а какие-то не будут. На самом деле главное — это соблюдать режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Тогда ваши гормоны будут вырабатываться в необходимом количестве в определенные, именно в ваши, внутренние часы, не связанные с теми часами, которые висят на стене», — сказала Лебедева.

Также, по ее словам, не стоит бояться дневного сна. 20-45 минут отдыха после обеда не только не навредят, но и помогут восстановиться, отметила специалист.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов поделился способами, которые помогут избавиться от привычки засыпать под телевизор или YouTube.

ЗОЖ,Дарья Лебедева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители