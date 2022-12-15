Эксперты развеяли мифы о здоровье зимой

«Многие люди... полагают, что мороз вызывает болезни, однако их провоцируют вирусы, а не холод. Специалисты также сочли мифом утверждение, что зимой будто бы пропадает аллергия. Отмечается, что помещения с приходом холодов редко проветривают, а потому аллергены никуда не исчезают», — пишет источник.