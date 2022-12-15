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2 часа назад

Эксперты развеяли мифы о здоровье зимой

Don24.ruиещё 2

Самые популярные мифы о здоровье в зимнее время развеяли чешские эксперты. Их мнение передает Федеральное агентство новостей.

Эксперты развеяли мифы о здоровье зимой
Фото: unsplashunsplash

«Многие люди... полагают, что мороз вызывает болезни, однако их провоцируют вирусы, а не холод. Специалисты также сочли мифом утверждение, что зимой будто бы пропадает аллергия. Отмечается, что помещения с приходом холодов редко проветривают, а потому аллергены никуда не исчезают», — пишет источник.

Также люди по ошибке отказываются зимой от солнцезащитных очков, но лучи солнца в это время года намного сильнее. К тому же они могут навредить глазам, отражаясь от снега.

Еще один известный миф связан с алкоголем — многие считают, что крепкие напитки помогают согреться. На самом деле спиртное расширяет сосуды и потеря тепла происходит гораздо быстрее.

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